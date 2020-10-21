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Пандемия коронавируса ,  
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Минпросвещения исключило введение обязательного ношения масок школьниками

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство просвещения России не планирует обязать школьников носить маски в зданиях учебных заведений, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Для взрослых это требование останется обязательным, сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

Требование для детей носить маски внутри школы необязательно и носит рекомендательный характер. «Для всех взрослых, находящихся в здании школ, это обязательное требование», — объяснил Глушко.

Наличие отрицательного текста на коронавирус для школьных учителей, на данный момент, не требуется отмечают в Минпросвещения.

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Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края

На прошлой неделе, 14 октября, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире «Первого канала» заявила, что в школах не понадобится вводить дополнительные ограничительные меры. По ее словам, власти ориентируются на «ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени».

С 19 октября учащиеся 1–5 классов московских школ вернулись к учебе после внеплановых каникул. Для учеников 6–11 классов продлили дистанционное обучение еще на две недели. Это объясняется тем, что старшеклассники в большей мере подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.

По сообщению столичного департамента образования, учителя из группы риска по коронавирусу (тех, у кого есть хронические заболевания и возраст старше 65 лет) будут работать из дома. Для проведения очных занятий школы могут пригласить выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов.

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