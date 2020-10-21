Минпросвещения исключило введение обязательного ношения масок школьниками

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство просвещения России не планирует обязать школьников носить маски в зданиях учебных заведений, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Для взрослых это требование останется обязательным, сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

Требование для детей носить маски внутри школы необязательно и носит рекомендательный характер. «Для всех взрослых, находящихся в здании школ, это обязательное требование», — объяснил Глушко.

Наличие отрицательного текста на коронавирус для школьных учителей, на данный момент, не требуется отмечают в Минпросвещения.

На прошлой неделе, 14 октября, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире «Первого канала» заявила, что в школах не понадобится вводить дополнительные ограничительные меры. По ее словам, власти ориентируются на «ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени».