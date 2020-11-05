Самолет потерял аварийный трап при вылете из Красноярска

Самолёт Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» (Фото: Игорь Онучин / РИА Новости)

Самолет «Уральских авиалиний» при вылете из аэропорта Красноярска потерял аварийный надувной трап, управление Росавиации проводит расследование. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 1 ноября. После взлета лайнера А-321, в котором не было пассажиров, на взлетно-посадочной полосе нашли надувной аварийный трап. Как уточнили в прокуратуре, авиакомпания использовала самолет для перевозки грузов.

«Уральским Межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование, ход которого взят на контроль Уральским транспортным прокурором», — сказали в прокуратуре.

В сентябре во время маневрирования в Шереметьево самолет столкнулся с трапом. По данным СК, лайнер, прибывший из Тюмени, на месте стоянки задел его крылом.