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Общество ,  
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Самолет потерял аварийный трап при вылете из Красноярска

Самолёт Airbus A-321 авиакомпании &laquo;Уральские авиалинии&raquo;
Самолёт Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» (Фото: Игорь Онучин / РИА Новости)

Самолет «Уральских авиалиний» при вылете из аэропорта Красноярска потерял аварийный надувной трап, управление Росавиации проводит расследование. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 1 ноября. После взлета лайнера А-321, в котором не было пассажиров, на взлетно-посадочной полосе нашли надувной аварийный трап. Как уточнили в прокуратуре, авиакомпания использовала самолет для перевозки грузов.

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Фото:РБК

«Уральским Межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование, ход которого взят на контроль Уральским транспортным прокурором», — сказали в прокуратуре.

В сентябре во время маневрирования в Шереметьево самолет столкнулся с трапом. По данным СК, лайнер, прибывший из Тюмени, на месте стоянки задел его крылом.

самолет трап Красноярск «Уральские авиалинии»
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