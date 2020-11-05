Самолет потерял аварийный трап при вылете из Красноярска
Самолет «Уральских авиалиний» при вылете из аэропорта Красноярска потерял аварийный надувной трап, управление Росавиации проводит расследование. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 1 ноября. После взлета лайнера А-321, в котором не было пассажиров, на взлетно-посадочной полосе нашли надувной аварийный трап. Как уточнили в прокуратуре, авиакомпания использовала самолет для перевозки грузов.
«Уральским Межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование, ход которого взят на контроль Уральским транспортным прокурором», — сказали в прокуратуре.
В сентябре во время маневрирования в Шереметьево самолет столкнулся с трапом. По данным СК, лайнер, прибывший из Тюмени, на месте стоянки задел его крылом.