СК начал проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьево

Фото: СК РФ

Следователи начали доследственную проверку после столкновения самолета с трапом во время маневрирования в Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным следствия, 24 сентября примерно в 15:01 при постановке тягачом воздушного судна, прибывшего из Тюмени, на месте стоянки самолет крылом задел самоходный пассажирский трап.

Сейчас на месте работают сотрудники СК, они устанавливают причины произошедшего и оценивают причиненный ущерб.