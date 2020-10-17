СК начал проверку после столкновения машины и самолета в Шереметьево

Фото: aviaincident / Telegram

Следователи начали проверку из-за касания самолета с автомобилем в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте по взаимодействию со СМИ Елена Марковская.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 10 часов 24 минуты, при заруливании воздушного судна, прибывшего из города Новосибирск, произошло касание законцовки правой плоскости (часть на конце правого крыла самолета. — РБК) с автомобилем, перевозившим продовольствие», — пояснила она.

Всего на борту было 112 человек. По словам Марковской, никто из пассажиров не пострадал.

Сейчас следователи осматривают воздушное судно и проводят проверочные мероприятия, чтобы уставить все обстоятельства произошедшего и оценить нанесенный ущерб.