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СК начал проверку после столкновения машины и самолета в Шереметьево

Фото:aviaincident / Telegram
Фото: aviaincident / Telegram

Следователи начали проверку из-за касания самолета с автомобилем в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте по взаимодействию со СМИ Елена Марковская.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 10 часов 24 минуты, при заруливании воздушного судна, прибывшего из города Новосибирск, произошло касание законцовки правой плоскости (часть на конце правого крыла самолета. — РБК) с автомобилем, перевозившим продовольствие», — пояснила она.

СК начал проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьево
Общество
Фото:СК РФ

Всего на борту было 112 человек. По словам Марковской, никто из пассажиров не пострадал.

Сейчас следователи осматривают воздушное судно и проводят проверочные мероприятия, чтобы уставить все обстоятельства произошедшего и оценить нанесенный ущерб.

В конце сентября СК начал проверку по факту столкновения в Шереметьево самолета с трапом. Сообщалось, что судно крылом задело самоходный пассажирский трап. Тогда борту находились шесть членов экипажа и 155 пассажиров, но никто из них не пострадал.

Шереметьево столкновение самолет СК
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