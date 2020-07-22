Пешеходы пострадали в ДТП возле метро «Люблино» в Москве

Фото: Дептранс

В столице в районе метро «Люблино» столкнулись две машины, сообщается в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы. В результате происшествия автомобили вылетели на пешеходную часть и сбили прохожих.

«Машины наехали на пешеходов», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.

ДТП произошло на Краснодарской улице, движение на ней ограничено.

На опубликованной департаментом видеозаписи видно, что машины столкнулись в центре перекрестка, после чего один из автомобилей врезался в группу людей, ожидающих перехода на светофоре.