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Пешеходы пострадали в ДТП возле метро «Люблино» в Москве

Фото: Дептранс
Фото: Дептранс

В столице в районе метро «Люблино» столкнулись две машины, сообщается в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы. В результате происшествия автомобили вылетели на пешеходную часть и сбили прохожих.

«Машины наехали на пешеходов», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.

ДТП произошло на Краснодарской улице, движение на ней ограничено.

Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы

На опубликованной департаментом видеозаписи видно, что машины столкнулись в центре перекрестка, после чего один из автомобилей врезался в группу людей, ожидающих перехода на светофоре.

20 июля в районе Люблино автобус наехал на людей, стоящих на остановке пересечения улиц Ставропольской и Краснодонской. Собеседники ТАСС и «Интерфакса» уточняли, что водитель не справился с управлением. Пострадали три человека, их госпитализировали, позже стало известно, что в результате аварии погибла женщина.

Теги: ДТП, Москва, Люблино, Дептранс
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