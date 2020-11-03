На Садовом кольце столкнулись семь автомобилей

На Садовом кольце в Москве столкнулись семь автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«По предварительным данным два человека пострадали, госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, разбираются в причинах происшествия» — сказали в пресс-службе.

Как передает ТАСС со ссылкой на главк, столкновение произошло на улице Садовой-Черногрязской, в районе дома № 7. Источник агентства уточнил, что две из попавших в аварию машин — такси. Пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Как сообщили «РИА Новости» в дептрансе, движение на месте аварии не перекрывали.