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На Садовом кольце столкнулись семь автомобилей

На Садовом кольце в Москве столкнулись семь автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«По предварительным данным два человека пострадали, госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, разбираются в причинах происшествия» — сказали в пресс-службе.

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Как передает ТАСС со ссылкой на главк, столкновение произошло на улице Садовой-Черногрязской, в районе дома № 7. Источник агентства уточнил, что две из попавших в аварию машин — такси. Пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Как сообщили «РИА Новости» в дептрансе, движение на месте аварии не перекрывали.

В октябре на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, в результате погиб человек. Из-за аварии были перекрыты пять полос в сторону центра.

ДТП Садовое кольцо новости Москва
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