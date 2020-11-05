Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, но она находится под контролем, сообщает корреспондент РБК.

«Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем», — сказал он.

В России второй день подряд выявили более 19 тыс. случаев заболевания COVID-19 за сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, коронавирусом заразились 19 404 человека, общее число выявленных случаев превысило 1,712 млн. По числу новых заболевших по-прежнему лидирует Москва.

Накануне в стране зафиксировали максимальный суточный прирост зараженных с начала эпидемии — 19 768 человек.