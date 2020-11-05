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Пандемия коронавируса ,  
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Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, но она находится под контролем, сообщает корреспондент РБК.

«Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем», — сказал он.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России второй день подряд выявили более 19 тыс. случаев заболевания COVID-19 за сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, коронавирусом заразились 19 404 человека, общее число выявленных случаев превысило 1,712 млн. По числу новых заболевших по-прежнему лидирует Москва.

Накануне в стране зафиксировали максимальный суточный прирост зараженных с начала эпидемии — 19 768 человек.

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее не исключил, что к весне 2021 года прирост новых случаев COVID-19 может сократиться до уровня прошедшего лета. При этом он отметил, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции зависит от соблюдения профилактических мер.

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