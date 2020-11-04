В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом

Ежесуточный прирост заболевших COVID-19 в России к весне 2021 года может опуститься до уровня минувшего лета. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — указал он.

Горелов отметил, что стабилизация эпидемиологической ситуации зависит от соблюдения профилактических мер.

Главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов ранее говорил, что второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет и масштабнее длительнее первого и завершится в ноябре.