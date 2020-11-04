Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 80 (-0,57) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 93,34 (-0,41) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Выборы президента США. Главное Политика, 07:49 Обсуждаем итоги выборов в США. Прямой эфир Политика, 07:47 Как работают деньги: можно ли предсказать кризис РБК и СберПервый, 07:41 Эксперты спрогнозировали итоги выборов в конгресс и сенат США Политика, 07:37 В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом Общество, 07:22 Первые данные в большинстве штатов показали лидерство Байдена на выборах Политика, 07:13 Полиция перекрыла несколько улиц в центре Вашингтона Общество, 07:10 В Неваде в перестрелке погибли четыре человека Общество, 06:32 Нарколог оценил влияние алкоголя на заболевших COVID-19 Общество, 05:54 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 05:46 Лидер республиканского большинства переизбрался в сенат США Политика, 05:10 Онищенко назвал места с высоким риском заражения коронавирусом Общество, 05:05 Готовим машину к зимнему сезону. Чек-лист РБК и Авито Авто, 04:45 Первые данные показали идущих вровень Трампа и Байдена в Техасе и Флориде Политика, 04:38
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 150 Байден 206
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом

Ежесуточный прирост заболевших COVID-19 в России к весне 2021 года может опуститься до уровня минувшего лета. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — указал он.

ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за неделю
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Горелов отметил, что стабилизация эпидемиологической ситуации зависит от соблюдения профилактических мер.

Главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов ранее говорил, что второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет и масштабнее длительнее первого и завершится в ноябре.

Последние пять суток в России выявляли более 18 тыс. случаев COVID ежедневно. Общее число заболевших выросло до 1, 673 млн. Умерли 28,8 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям
коронавирус прогноз Роспотребнадзор
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 150 Байден 206
Материалы по теме
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 7 тыс.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 ноября
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за неделю
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter