Пандемия коронавируса , 04 ноя, 10:56
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В Москве за сутки COVID-19 заразились более 5,8 тыс человек
За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 5826 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.
По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в Москве выявили 439 355 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Материал дополняется.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020