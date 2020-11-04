В Москве за сутки COVID-19 заразились более 5,8 тыс человек

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 5826 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в Москве выявили 439 355 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

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