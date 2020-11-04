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СК завел дело после смертельного ДТП с автобусом в Великом Новгороде

Следователи завели уголовное дело после того, как пассажирский автобус въехал в здание Новгородского Университета им. Ярослава Мудрого в Великом Новгороде, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По данным ведомства, авария произошла 4 ноября около 22:00. Дело возбудили по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

На место происшествия прибыли исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Новгородской области, следователи-криминалисты следственного управления, а также полицейские, спасатели и врачи скорой помощи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в результате аварии погибли двое и пострадали восемь человек. Одного из пострадавших деблокировали из автобуса, остальные семеро были доставлены в больницу. Всего в автобусе находились 26 человек.

Среди погибших — женщина-водитель автобуса. По предварительным данным, она не справилась с управлением.

Великий Новгород ДТП с автобусом Следственный комитет уголовное дело
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