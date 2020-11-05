Общество , 05 ноя, 10:16
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В Забайкалье на границе с Монголией произошло землетрясение
Вид Улан-Удэ
В Забайкальском крае на границе с Монголией произошло землетрясение магнитудой 5,1, следует из данных Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 03:01. Очаг залегал на глубине 10 км. Интенсивность толчков составила 5,5–6 баллов.
Из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН следует, что интенсивность толчков в районе бурятского села Бичура составляла 3–4 балла, в районе городов Закаменск и Улан-Удэ — 3 балла.
Эпицентр землетрясения находился в горно-таежном районе в 40 км севернее границы с Монголией.