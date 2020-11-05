В Забайкалье на границе с Монголией произошло землетрясение

Вид Улан-Удэ (Фото: Марк Агнор / ТАСС)

В Забайкальском крае на границе с Монголией произошло землетрясение магнитудой 5,1, следует из данных Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 03:01. Очаг залегал на глубине 10 км. Интенсивность толчков составила 5,5–6 баллов.

Из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН следует, что интенсивность толчков в районе бурятского села Бичура составляла 3–4 балла, в районе городов Закаменск и Улан-Удэ — 3 балла.

Эпицентр землетрясения находился в горно-таежном районе в 40 км севернее границы с Монголией.