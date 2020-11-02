МЧС сообщило об отсутствии разрушений после землетрясения на Камчатке

Камчатские спасатели обследовали здания в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберёгово после землетрясения, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

«В отдельных районах данного населенного пункта, а также села Крутоберёгово подземные толчки ощущались силой до 4–5 баллов», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС осмотрели социально значимые и потенциально опасные объекты, учреждения образования, объекты энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилые здания. «Жертв и разрушений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Утром 2 ноября на Камчатке произошло землетрясение, эпицентр находился в 31 км северо-восточнее Усть-Камчатска в горной местности.