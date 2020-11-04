В Турции прекратили поиски пострадавших под завалами после землетрясения

Фото: Emrah Gurel / AP

В городе Измир на западе Турции завершились поисково-спасательные работы после землетрясения. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра окружающей среды и градостроительства Мурата Курума.

По словам министра, на данный момент на месте прошествия начались работы по вывозу обломков разрушенного в результате стихии здания.

«Обломки были только на одном участке. Именно там мы продолжаем нашу работу», — сказал он.

Ранее Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям сообщало, что в результате стихии в Измире было разрушено 17 зданий. Всего в спасательных мероприятиях принимали участие 7880 сотрудников службы спасения.