В «Оппозиционной платформе» не исключили импичмент Зеленскому

Кроме того, Кива назвал парламент Украины нежизнеспособным: он «не отстаивает интересы украинского народа и украинского государства, а действует, как и президент, в интересах третьих лиц и так называемых партнеров». «Мы готовы к роспуску парламента и перевыборам», — отметил депутат.
В конце октября Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», предусматривавший лишение полномочий нынешних судей Конституционного суда. В документе также предлагается признать ничтожным решение суда от 27 октября как принятое «в условиях реального конфликта интересов».
Перед этим КС принял ряд решений по антикоррупционному законодательству, в том числе об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Украинский лидер заявлял, что система электронного декларирования доходов не прекратит работу, несмотря на решение КС. Само решение он называл «заговором части старых элит и олигархов» против него и против страны.
В сентябре 2019 года на Украине вступил в силу закон об импичменте президенту. Согласно новому закону, глава государства может быть отстранен в случае государственной измены или иного преступления. Чтобы инициировать процедуру импичмента, депутатам необходимо собрать как минимум 226 голосов. Затем в течение 30 дней со дня инициирования импичмента должна быть создана временная следственная комиссия — для подготовки доказательств преступлений. Выводы комиссии должны рассмотреть Конституционный и Верховный суды Украины.
Президент будет отстранен в том случае, если за импичмент проголосуют как минимум три четверти депутатов от конституционного состава парламента.
Ранее процедура импичмента предусматривала создание парламентом специальной следственной комиссии — с участием специального прокурора и специальных следователей. Затем парламент не менее чем двумя третями от своего конституционного состава принимал решение об обвинении президента, а Верховный суд должен был подтвердить наличие в действиях главы государства признаков преступления. После этого не менее чем тремя четвертями своего состава Верховная рада принимала решение об отстранении президента.
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» контролирует 44 места в Верховной раде, на парламентских выборах в 2019 году она лидировала по числу голосов в Донбассе. Ее лидер Виктор Медведчук неоднократно приезжал в Москву, в том числе на встречи с президентом России Владимиром Путиным.