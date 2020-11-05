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В «Оппозиционной платформе» не исключили импичмент Зеленскому

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: AP)

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива допустил поднятие вопроса об импичменте президента Украины Владимира Зеленского. В действиях главы государства в отношении Конституционного суда он видит признаки переворота. Об этом Кива заявил в эфире телеканала NewsOne, его слова приводятся на сайте партии.

Парламентарий напомнил, что Зеленский является гарантом Конституции, и отметил, что если он «готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее», то встает «важный вопрос» — об импичменте за «преступную позицию» президента в отношении закона.

«Мы готовы говорить об этом вопросе [об импичменте]. Я хочу сегодня посмотреть на действия парламента, ведь какое бы решение не вынес Конституционный суд, мы, депутаты, не можем нивелировать закон только потому, что это кому-то нравится или нет», — заявил он.

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Владимир Зеленский

Депутат добавил, что украинский лидер сам объяснял свои действия интересами третьих лиц — «послов G7 и партнеров, которые якобы оказывают помощь» стране.

Кроме того, Кива назвал парламент Украины нежизнеспособным: он «не отстаивает интересы украинского народа и украинского государства, а действует, как и президент, в интересах третьих лиц и так называемых партнеров». «Мы готовы к роспуску парламента и перевыборам», — отметил депутат.

В конце октября Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», предусматривавший лишение полномочий нынешних судей Конституционного суда. В документе также предлагается признать ничтожным решение суда от 27 октября как принятое «в условиях реального конфликта интересов».

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Перед этим КС принял ряд решений по антикоррупционному законодательству, в том числе об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Украинский лидер заявлял, что система электронного декларирования доходов не прекратит работу, несмотря на решение КС. Само решение он называл «заговором части старых элит и олигархов» против него и против страны.

В сентябре 2019 года на Украине вступил в силу закон об импичменте президенту. Согласно новому закону, глава государства может быть отстранен в случае государственной измены или иного преступления. Чтобы инициировать процедуру импичмента, депутатам необходимо собрать как минимум 226 голосов. Затем в течение 30 дней со дня инициирования импичмента должна быть создана временная следственная комиссия — для подготовки доказательств преступлений. Выводы комиссии должны рассмотреть Конституционный и Верховный суды Украины.

Президент будет отстранен в том случае, если за импичмент проголосуют как минимум три четверти депутатов от конституционного состава парламента.

Ранее процедура импичмента предусматривала создание парламентом специальной следственной комиссии — с участием специального прокурора и специальных следователей. Затем парламент не менее чем двумя третями от своего конституционного состава принимал решение об обвинении президента, а Верховный суд должен был подтвердить наличие в действиях главы государства признаков преступления. После этого не менее чем тремя четвертями своего состава Верховная рада принимала решение об отстранении президента.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» контролирует 44 места в Верховной раде, на парламентских выборах в 2019 году она лидировала по числу голосов в Донбассе. Ее лидер Виктор Медведчук неоднократно приезжал в Москву, в том числе на встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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