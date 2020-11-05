В «Оппозиционной платформе» не исключили импичмент Зеленскому

Владимир Зеленский (Фото: AP)

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива допустил поднятие вопроса об импичменте президента Украины Владимира Зеленского. В действиях главы государства в отношении Конституционного суда он видит признаки переворота. Об этом Кива заявил в эфире телеканала NewsOne, его слова приводятся на сайте партии.

Парламентарий напомнил, что Зеленский является гарантом Конституции, и отметил, что если он «готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее», то встает «важный вопрос» — об импичменте за «преступную позицию» президента в отношении закона.

«Мы готовы говорить об этом вопросе [об импичменте]. Я хочу сегодня посмотреть на действия парламента, ведь какое бы решение не вынес Конституционный суд, мы, депутаты, не можем нивелировать закон только потому, что это кому-то нравится или нет», — заявил он.

Депутат добавил, что украинский лидер сам объяснял свои действия интересами третьих лиц — «послов G7 и партнеров, которые якобы оказывают помощь» стране.