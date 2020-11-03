Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 80,57 (+1,24) Инвестиции, 02 ноя, 13:29
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+1,13) Инвестиции, 02 ноя, 13:29
Зеленский попросил депутатов «Слуги народа» поддержать роспуск КС Украины Политика, 03:00 В Австрии жителей отправили на новый карантин Общество, 02:28 Сулакский каньон и еще девять идей для путешествий по России РБК и Cordiant, 02:25 МИД России выразил соболезнования Австрии в связи с терактом Общество, 02:12 Канцлер Австрии назвал нападение в Вене «ужасным терактом» Общество, 01:52 СМИ сообщили о задержании четырех подозреваемых после теракта в Вене Общество, 01:46 Трамп заявил об отсутствии свободы прессы в США Политика, 01:27 Российские компании обсудили будущее ограничений по добыче нефти Экономика, 01:17 Какие технологии помогают роботам «выйти в люди» РБК и Intel NUC, 01:15 Нападения в Вене произошли в шести разных местах Общество, 01:06 Поможет ли «Зениту» коронавирус. Что ждет российские клубы в 3-м туре ЛЧ Спорт, 00:32 СМИ сообщили о находящихся в бегах подозреваемых в нападении в Вене Общество, 00:32 Фудтрак, кофемобиль и груминг: как бизнесу перебраться на колеса РБК и VW коммерческие автомобили, 00:30 Полиция Австрии назвала терактом нападение у синагоги в Вене Общество, 00:16
Политика ,  
0 

Зеленский попросил депутатов «Слуги народа» поддержать роспуск КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов франции «Слуга народа» поддержать его законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Об этом по итогам заседания фракции сообщила пресс-служба офиса президента.

«Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда», — сказал Зеленский.

По его словам, восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей КС невозможно. Также президент отметил, что при недоверии общества к Конституционному Суду Украина потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь.

Он добавил, что под угрозой оказались безвизовый режим с Евросоюзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО и Международного валютного фонда.

Зеленский заявил о заговоре олигархов после решения Конституционного суда
Политика
Владимир Зеленский

В конце октября КС отменил ряд положений антикоррупционного законодательства, в частности, уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование.

После этого Зеленский заявил, что система электронного декларирования доходов продолжит свою работу, несмотря на решение КС, а затем правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предлагает признать ничтожным решение КС как принятое «в условиях реального конфликта интересов». Документ также предусматривает лишение полномочий судей КС и начало процедуры назначения нового состава.

Владимир Зеленский Украина Конституционный суд
Материалы по теме
Зеленский заявил о заговоре олигархов после решения Конституционного суда
Политика
Против главы КС Украины завели дело после слов о госперевороте Зеленского
Общество
В Конституционном суде увидели в идее Зеленского признаки госпереворота
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter