Зеленский попросил депутатов «Слуги народа» поддержать роспуск КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов франции «Слуга народа» поддержать его законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Об этом по итогам заседания фракции сообщила пресс-служба офиса президента.

«Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда», — сказал Зеленский.

По его словам, восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей КС невозможно. Также президент отметил, что при недоверии общества к Конституционному Суду Украина потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь.

Он добавил, что под угрозой оказались безвизовый режим с Евросоюзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО и Международного валютного фонда.