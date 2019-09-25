На Украине вступил в силу закон о процедуре импичмента президента

На Украине вступил в силу закон о процедуре импичмента президента

На Украине в среду, 25 сентября, вступил в силу закон о процедуре отстранения президента Украины от должности (импичменте). Документ за подписью главы государства опубликован на сайте Верховной рады.

Новый закон предусматривает возможность смещения президента Украины с поста в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Для того чтобы инициировать процедуру импичмента, депутатам необходимо будет собрать как минимум 226 голосов. В течение 30 дней со дня инициирования импичмента должна быть создана временная следственная комиссия, которая подготовит доказательства госизмены и других нарушений. После этого выводы комиссии должны рассмотреть Конституционный и Верховный суды Украины.

Окончательное решение о смещении президента Украины с его поста в порядке импичмента будет считаться принятым в том случае, если за него проголосуют как минимум три четверти депутатов от конституционного состава Рады.