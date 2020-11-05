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Выборы президента США ,  
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Полиция задержала демонстрантов на акции протеста в Нью-Йорке

Фото:David Dee Delgado / Getty Images
Фото: David Dee Delgado / Getty Images

Полицейские задержали демонстрантов на акции протеста, прошедшей в Нью-Йорке после президентских выборов США. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, между полицией и протестующими произошли столкновения в тот момент, когда несколько демонстрантов вышли из парка Вашингтон-сквер.

Некоторые из них выкрикивали лозунги против полицейских, а также в поддержку движения Black Lives Matter (движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих. — РБК). Требования силовиков освободить проезжую некоторые из них проигнорировали, после чего начались задержания.

В Нью-Йорке были задержаны более 20 человек.

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Фото:Brian Snyder / Reuters

Накануне демонстрации прошли возле Белого дома в Вашингтоне. Полиция перекрыла несколько центральных улиц. кроме того, был задержан один из активистов. Мужчине предъявили обвинения в хулиганстве и сопротивлении аресту.

Кроме того, накануне полиция задержала около 40 человек на акции протеста в Лос-Анджелесе.

Протесты в США проходят на фоне подсчета итогов выборов президента, которые завершились 3 ноября. Соперником действующего президента США Дональда Трампа является бывший вице-президент Джо Байден. Он представляет Демократическую партию.

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