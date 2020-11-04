В Лос-Анджелесе на протестах после выборов задержали 40 человек

Видео: LAPDHQ/twitter

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В Лос-Анджелесе полиция задержала около 40 человек на протестах после президентских выборов в США. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции в Twitter.

«Почти 40 человек были задержаны за то, что они перекрыли железную дорогу и отказались разойтись, когда их акция была признана несанкционированной», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители добавили, что после составления протокола задержанных освободили, сделав им предупреждение.