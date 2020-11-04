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Полиция перекрыла несколько улиц в центре Вашингтона

На фоне демонстраций у Белого дома полиция Вашингтона перекрыла несколько центральных улиц. Об этом сообщает региональный FOX 5.

Один из активистов был задержан, мужчине предъявили обвинения в хулиганстве и сопротивлении аресту.

Как передает FOX 5, у здания правительства собрались как сторонники, так и противники президента США Дональда Трампа. WRC-TV уточняет, что они вышли на площадь Black Lives Matter Plaza. Число участников стихийной акции достигает сотни человек, часть из них принесла плакаты.

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По информации WRC-TV, среди собравшихся вспыхнула драка, в результате которой задержали одного человек. В остальном демонстрации пока носят мирный характер.

Сам Белый дом из-за угрозы беспорядков обнесли временным забором. Полиция Вашингтона предупреждала, что ожидает волнения в любом случае, вне зависимости от результатов выборов.

Трамп ранее заявил, что не может гарантировать мирную передачу президентских полномочий.

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