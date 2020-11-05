СМИ узнали о планах Володина участвовать в выборах в Госдуму 2021 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет выдвигаться от «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 г. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

По данным «Ведомостей», сейчас пока не решен вопрос, планирует ли Володин пойти по списку, возглавлив региональную группу, или по одномандатному округу в Саратовской области. При этом сам Володин готов к любому из вариантов и активно ведет работу в регионе, сообщил один из собеседников издания.

В частности, Володин был в регионе на прошлой неделе и планирует поехать туда 5 ноября. Собеседник в Госдуме добавил, что уже планируются мероприятия с участием Володина на вторую половину 2021 года. Например, в ноябре в ноябре, когда планируется провести совещание спикеров парламентов стран Евразии.

Как ранее стало известно РБК, лидеры парламентской оппозиции Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов также планируют вести свои партии на предстоящих выборах.

Срок полномочий Госдумы VII созыва, избранной в 2016 году, истекает в сентябре 2021 года. Очередные выборы депутатов нижней палаты Федерального собрания должны пройти 19 сентября 2021 года.