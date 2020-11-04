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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 214 Байден 244
Выборы президента США ,  
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Twitter третий раз за день пометил пост Трампа как «спорный контент»

Twitter третий раз за сегодня пометил пост президента США Дональда Трампа о прошедших в стране выборах как «спорный контент».

Трамп написал, что штаб его соперника, демократа Джо Байдена, прилагает все усилия, чтобы как можно скорее обогнать его в Пенсильвании.

«Они изо всех сил пытаются уничтожить преимущество в Пенсильвании в 500 тыс. голосов. Как в Мичигане и других [штатах]!», — написал президент.

Twitter отметил, что этот пост содержит «спорный контент», который может вводить в заблуждение о том, каким образом можно принять участие в выборах или другом мероприятии.

Twitter второй раз за день пометил пост Трампа как вводящий в заблуждение
Политика
Дональд Трамп

Ранее в этот день Twitter пометил таким же образом два других поста Трампа. В одном из них президент написал, что его соперники пытаются «украсть» победу на выборах.

В другом Трамп указал, что лидировал на выборах «во многих ключевых штатах», однако затем начал «волшебным образом» уступать лидерство Байдену. По мнению Трампа, это произошло после того, как в этих штатах начали считать «внезапно появившиеся пачки бюллетеней».

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Во вторник Байден начал лидировать в двух колеблющихся штатах, где ранее преимущество было у Трампа — в Мичигане и в Висконсине.

После этого штаб Трампа подал в суд требование остановить подсчет голосов в Мичигане. По данным команды президента, представителей Трампа не допустили к наблюдению за подсчетом голосов на некоторых участках в колеблющемся штате.

Дональд Трамп президентские выборы в США Twitter
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 214 Байден 244
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