Twitter третий раз за день пометил пост Трампа как «спорный контент»

Twitter третий раз за сегодня пометил пост президента США Дональда Трампа о прошедших в стране выборах как «спорный контент».

Трамп написал, что штаб его соперника, демократа Джо Байдена, прилагает все усилия, чтобы как можно скорее обогнать его в Пенсильвании.

«Они изо всех сил пытаются уничтожить преимущество в Пенсильвании в 500 тыс. голосов. Как в Мичигане и других [штатах]!», — написал президент.

Twitter отметил, что этот пост содержит «спорный контент», который может вводить в заблуждение о том, каким образом можно принять участие в выборах или другом мероприятии.