Twitter отметил сообщение Трампа о выборах галкой «спорный контент»

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Twitter счел спорным контентом твит президента США Дональда Трампа о попытке «украсть» у него победу на президентских выборах.



«Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть [победу на] выборах. Мы никогда не позволим им сделать это», — написал ранее Трамп.

Однако Twitter отметил, что данный твит содержит спорный контент, «который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах».

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