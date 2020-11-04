Выборы президента США , 04 ноя, 09:07
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Twitter отметил сообщение Трампа о выборах галкой «спорный контент»
Twitter счел спорным контентом твит президента США Дональда Трампа о попытке «украсть» у него победу на президентских выборах.
«Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть [победу на] выборах. Мы никогда не позволим им сделать это», — написал ранее Трамп.
Однако Twitter отметил, что данный твит содержит спорный контент, «который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах».
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