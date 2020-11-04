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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в магазинах и транспорте

Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, они найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды, говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор провел 220 тыс. тестов смывов с объектов окружающей среды на наличие в них COVID-19.

«Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — сказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности заражения COVID-19 в лифте
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордное количество заражений и смертей от коронавирусной инфекции — 19 768 и 389 соответственно. В Санкт-Петербурге впервые за время пандемии за сутки выявили более 1 тыс. зараженных.

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Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение уровня заболеваемости до уровня минувшего лета к весне 2021 года. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что улучшение эпидемиологической ситуации в стране зависит от соблюдения гражданами профилактических мер.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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