Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в магазинах и транспорте

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, они найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды, говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор провел 220 тыс. тестов смывов с объектов окружающей среды на наличие в них COVID-19.

«Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — сказали в ведомстве.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали рекордное количество заражений и смертей от коронавирусной инфекции — 19 768 и 389 соответственно. В Санкт-Петербурге впервые за время пандемии за сутки выявили более 1 тыс. зараженных.