Канье Уэст намекнул на участие в выборах в 2024 году

Канье Уэст (Фото: Randall Hill / Reuters)

Рэпер Канье Уэст написал в Twitter «Kanye 2024», в 2024 году должны состояться новые выборы президента США. Предыдущую кампанию по выдвижению на пост главы государства Канье сопровождал надписью «Kanye2020».

Канье несколько раз подавал документы для регистрации в качестве независимого кандидата в президенты, однако так и не был зарегистрирован. После этого рэпер призвал сторонников вписывать его фамилию в специально отведенную свободную графу в бюллетене.

Согласно последним данным телеканала Fox News, за Уэста в США проголосовали более 60 тыс. человек.