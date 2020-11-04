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Канье Уэст намекнул на участие в выборах в 2024 году

Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Randall Hill / Reuters)

Рэпер Канье Уэст написал в Twitter «Kanye 2024», в 2024 году должны состояться новые выборы президента США. Предыдущую кампанию по выдвижению на пост главы государства Канье сопровождал надписью «Kanye2020».

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Канье Уэст

Канье несколько раз подавал документы для регистрации в качестве независимого кандидата в президенты, однако так и не был зарегистрирован. После этого рэпер призвал сторонников вписывать его фамилию в специально отведенную свободную графу в бюллетене.

Согласно последним данным телеканала Fox News, за Уэста в США проголосовали более 60 тыс. человек.

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