Праздник 4 ноября за десять лет стали узнавать почти 20% россиян

Россияне постепенно привыкают к новому празднику День народного единства, за десять лет доля тех, кто ассоциирует с ним 4 ноября выросла более чем вдвое — с 9% до 19%. К такому выводу пришил эксперты портала Superjob в ходе опроса (есть у РБК).

Большинство россиян — 61% — собираются провести праздничный день 4 ноября дома в кругу семьи. Работать в этот день собираются 16% респондентов. На дачу или на природу планируют поехать 2% опрошенных, еще 2% хотели бы побывать на массовых мероприятиях в городе, если они будут разрешены. Путешествие по России или поход в гости запланирован у 1% опрошенных.

Для 44% участников опроса День народного единства станет обычным выходным днем. Официальным государственным праздником назвали его 19%, а 9% готовы считать этот день чем угодно, но только не праздником. С годовщиной Октябрьской социалистической революции, ранее праздновавшейся 7 ноября, этот день связали 2% опрошенных. Для каждого сотого этот день является религиозным событием — Днем иконы Казанской Божьей Матери.

Продлить отдых, взяв отпуск или отгул, планируют 9% работающих. Чаще всего о таких планах говорят россияне старше 45 лет с зарплатой до 30 тыс. руб. (12 и 14% соответственно). В опросе участвовали 1600 россиян.