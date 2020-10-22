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Праздник 4 ноября за десять лет стали узнавать почти 20% россиян

Россияне постепенно привыкают к новому празднику День народного единства, за десять лет доля тех, кто ассоциирует с ним 4 ноября выросла более чем вдвое — с 9% до 19%. К такому выводу пришил эксперты портала Superjob в ходе опроса (есть у РБК). 

Большинство россиян — 61% — собираются провести праздничный день 4 ноября дома в кругу семьи. Работать в этот день собираются 16% респондентов. На дачу или на природу планируют поехать 2% опрошенных, еще 2% хотели бы побывать на массовых мероприятиях в городе, если они будут разрешены. Путешествие по России или поход в гости запланирован у 1% опрошенных.

Для 44% участников опроса День народного единства станет обычным выходным днем. Официальным государственным праздником назвали его 19%, а 9% готовы считать этот день чем угодно, но только не праздником. С годовщиной Октябрьской социалистической революции, ранее праздновавшейся 7 ноября, этот день связали 2% опрошенных. Для каждого сотого этот день является религиозным событием — Днем иконы Казанской Божьей Матери.

Продлить отдых, взяв отпуск или отгул, планируют 9% работающих. Чаще всего о таких планах говорят россияне старше 45 лет с зарплатой до 30 тыс. руб. (12 и 14% соответственно). В опросе участвовали 1600 россиян. 

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

20 октября Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оценка падения показателя за второй квартал, на который пришлась первая волна COVID-19 и режим самоизоляции населения, ухудшена с рекордных 8% до 8,4% в годовом выражении.

В последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%. Ведомство также ухудшило оценку реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года — они выросли на 0,7% вместо 1,2% по предыдущей оценке.

Суммарно, согласно последним данным Росстата, по итогам января—сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. В третьем квартале 2020 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 35 тыс. руб.

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