Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Владимир Путин и представителями военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства, сообщается на сайте Кремля.

В церемонии также участвовали молодые люди из военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России.

После мероприятия Путину показали звонницу Спасской башни, в которой установили новые колокола. Из-за работ в октябре на башне остановили часы и колокольный бой. Теперь куранты вновь заработали.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под предводительством Минина и князя Пожарского.