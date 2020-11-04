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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Владимир Путин и представителями военно-патриотического центра &laquo;Вымпел&raquo; и Поискового движения России
Владимир Путин и представителями военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства, сообщается на сайте Кремля.

В церемонии также участвовали молодые люди из военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России.

После мероприятия Путину показали звонницу Спасской башни, в которой установили новые колокола. Из-за работ в октябре на башне остановили часы и колокольный бой. Теперь куранты вновь заработали.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под предводительством Минина и князя Пожарского.

В этот день в России также проводится ежегодная акция националистических организаций и движений «Русский марш». В Москве власти не согласовали митинг из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

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