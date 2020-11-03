В Роспотребнадзоре предупредили об опасности заражения COVID-19 в лифте

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При поездках в лифте есть шанс заразиться коронавирусной инфекцией, если до этого в нем проехал больной. Риск возрастает, так как помещение очень маленькое и практически не проветривается. Об этом рассказал эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает «РИА Новости».

«Аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — пояснил он.

Ранее в связи с высокой степенью распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в лифтах, магазинах, на парковках и в других общественных местах. Соответствующее постановление 27 октября подписала глава ведомства Анна Попова.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России коронавирусом заразились более 18,2 тыс. человек. Из них около 4,8 тыс. находятся в Москве.