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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности заражения COVID-19 в лифте

Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

При поездках в лифте есть шанс заразиться коронавирусной инфекцией, если до этого в нем проехал больной. Риск возрастает, так как помещение очень маленькое и практически не проветривается. Об этом рассказал эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает «РИА Новости».

«Аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — пояснил он.

Ранее в связи с высокой степенью распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в лифтах, магазинах, на парковках и в других общественных местах. Соответствующее постановление 27 октября подписала глава ведомства Анна Попова.

Собянин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве
Общество
Сергей Собянин

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России коронавирусом заразились более 18,2 тыс. человек. Из них около 4,8 тыс. находятся в Москве.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, ситуация в городе постепенно начинает стабилизироваться. За последнюю неделю медики зафиксировали заражений меньше на 1%. Глава города считает, что к такому результату привели ограничительные меры, принятые в Москве, в том числе и ношение масок в общественных местах.

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