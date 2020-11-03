Белый дом обнесли забором из-за угрозы беспорядков во время выборов

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В США вокруг Белого дома возвели временный забор высотой около 2,5 м на случай возможных массовых беспорядков, связанных с президентскими выборами. Об этом сообщает CNN.

Ограждение состоит из мелкой железной сетки, оно окружает всю территорию. Полиция Вашингтона, как передает CNN, ожидает волнения в любом случае, вне зависимости от результатов выборов.

ABC news сообщает, что временный забор также поставили вокруг Лафайет-сквер, эта площадь находится рядом с Белым домом.

В преддверии выборов в Вашингтоне из-за опасений массовых волнений начали заколачивать окна и закрывать витрины магазинов. Действующий президент США Дональд Трамп уже заявил, что не может гарантировать мирную передачу президентских полномочий. Он назвал процесс голосования катастрофой из-за возможных, с точки зрения Трампа, фальсификаций со стороны Демократической партии.