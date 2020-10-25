Экзитполы показали победу Кличко и Кернеса на выборах в Киеве и Харькове

На выборах мэра Киева лидирует действующий глава города Виталий Кличко. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного по заказу телеканала «Украина 24» и студии Савика Шустера.

По результатам исследования, за Кличко проголосовали 45,93% избирателей. На втором месте — Александр Попов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (9,62%), на третьем — представитель «Слуги народа» Ирина Верещук (8,53%). За представителя «Батькивщины» Алексея Кучеренко отдали голоса 7,82%, за Сергея Притулу из «Голоса» — 7,27%.

Согласно данным экзитпола группы «Рейтинг», которые приводит «Интерфакс-Украина», за Кличко проголосовали 47,8% избирателей, а за Попова — 8,6%.

Опросы показали, что на выборах в Харькове победу также одерживает действующий мэр: по данным экзитпола по заказу «Украина 24», за Геннадия Кернеса проголосовали 57,9% избирателей. На втором месте — депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Фельдман с результатом 12,2%, на третьем — кандидат от «Слуга народи» Алексей Кучер (11,98%).