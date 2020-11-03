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Пресс-секретарь горсовета Харькова опроверг сообщения о смерти Кернеса

Геннадий Кернес
Геннадий Кернес (Фото: Константин Чергинский / ТАСС)

Мэр Харькова Геннадий Кернес, заразившийся коронавирусом, жив и идет на поправку, сообщил глава пресс-службы Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в Facebook.

«Кернес жив, умирать не собирается», — написал Сидоренко. По его словам, родные ежедневно навещают Кернеса, находящегося на лечении в берлинской клинике «Шарите», его состояние улучшается.

Сидоренко рассказал со ссылкой на гражданскую жену Кернеса Оксану Гайсинскую, что у мэра поражены легкие. «На момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70% легких», — сказал пресс-секретарь горсовета.

Он добавил, что Кернес вернется в Харьков, как только долечится.

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Комментируя сообщения о смерти главы Харькова, Сидоренко связал их с тем, что «6 ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам». Отсутствие видеообращений Кернеса к горожанам ранее в горсовете объяснили тем, что в отделении, где он проходит лечение, не разрешены гаджеты.

Издание «Сегодня» указывает, что первым о том, что Кернес умер, со ссылкой на «личные источники в МВД» сообщил портал «Политрада».

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В середине сентября стало известно о том, что заболевшего COVID-19 Кернеса госпитализировали в клинику «Шарите».

В середине октября издание Today.ua со ссылкой на юриста Анатолия Родзинского, бывшего соперника Кернеса на выборах в мэры Харькова, сообщило, что Кернес перенес инсульт, из-за чего у него появились проблемы с речью. По его словам, об этом ему рассказали в «Шарите». Родзинский указывал, что «более чем три недели о состоянии здоровья Кернеса нет никаких достоверных фактов».

По итогам местных выборов на Украине в октябре экзитполы показали победу действующего мэра Харькова Кернеса, за которого проголосовали 57,9% избирателей.

Геннадий Кернес Харьков коронавирус
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