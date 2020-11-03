Пресс-секретарь горсовета Харькова опроверг сообщения о смерти Кернеса

Геннадий Кернес (Фото: Константин Чергинский / ТАСС)

Мэр Харькова Геннадий Кернес, заразившийся коронавирусом, жив и идет на поправку, сообщил глава пресс-службы Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в Facebook.

«Кернес жив, умирать не собирается», — написал Сидоренко. По его словам, родные ежедневно навещают Кернеса, находящегося на лечении в берлинской клинике «Шарите», его состояние улучшается.

Сидоренко рассказал со ссылкой на гражданскую жену Кернеса Оксану Гайсинскую, что у мэра поражены легкие. «На момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70% легких», — сказал пресс-секретарь горсовета.

Он добавил, что Кернес вернется в Харьков, как только долечится.