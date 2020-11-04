В Москве от CОVID-19 вылечились еще более 3,8 тыс. пациентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 3852 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли 68 человек. Таким образом, общее число летальных случаев в столице составило 7004. Всего коронавирусом в Москве заразились более 439 тыс. человек.

В понедельник, 2 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась. По словам Собянина, в первые дни текущей недели наблюдается снижение числа новых заболевших на 1%. «До этого, на предыдущей неделе, мы видели высокий рост», — сказал мэр. Собянин также отметил, что текущие показатели еще достаточно высокие и необходимо соблюдать принятые в городе ограничительные меры.