В Москве от CОVID-19 вылечились еще более 3,8 тыс. пациентов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 80 (-0,57) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 93,34 (-0,41) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Выборы президента США. Главное Политика, 11:01 В Москве за сутки COVID-19 заразились более 5,8 тыс человек Общество, 10:56 В Петербурге выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки Общество, 10:49 В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки Общество, 10:49 В России впервые выявили почти 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки Общество, 10:45 Власти Польши отложили введение запрета на аборты на фоне протестов Политика, 10:44 Трамп заявил о своей победе на выборах Политика, 10:35 В полиции опровергли удержание людей в квартире на севере Москвы Общество, 10:23 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 10:23 Выступление Байдена после завершения голосования в США. Видео Политика, 10:13 В Москве от CОVID-19 вылечились еще более 3,8 тыс. пациентов Общество, 10:08 РЖД запустили новую опцию для отслеживания билетов Общество, 10:05 Число погибших при землетрясении в Турции превысило 110 человек Общество, 09:52 Алиев заявил о готовности Азербайджана остановить войну в Карабахе Политика, 09:49
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 173 Байден 217
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от CОVID-19 вылечились еще более 3,8 тыс. пациентов

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 3852 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Собянин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве
Общество
Сергей Собянин

Ранее оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли 68 человек. Таким образом, общее число летальных случаев в столице составило 7004. Всего коронавирусом в Москве заразились более 439 тыс. человек.

В понедельник, 2 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась. По словам Собянина, в первые дни текущей недели наблюдается снижение числа новых заболевших на 1%. «До этого, на предыдущей неделе, мы видели высокий рост», — сказал мэр. Собянин также отметил, что текущие показатели еще достаточно высокие и необходимо соблюдать принятые в городе ограничительные меры.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

коронавирус
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 173 Байден 217
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 7 тыс.
Общество
В Москве COVID-19 заразились еще свыше 5,1 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter