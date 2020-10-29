Инфекционист Минздрава оценил сроки снижения роста заболеваемости COVID

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Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет длительнее первого, но он может завершиться уже через три недели. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, передает «РИА Новости».

«Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», — указал он.

Чуланов отметил, что вторая волна заболеваемости масштабнее первой.

Ранее президент России Владимир сообщил, что, по мнению специалистов, в ряде регионов страны еще продолжается первая волна.