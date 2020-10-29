Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 77,55 (+1,1) Инвестиции, 28 окт, 13:25
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 91,26 (+0,91) Инвестиции, 28 окт, 13:25
В Роспотребнадзоре нашли коронавирусы у летучих мышей в России Общество, 08:26 Креативный директор Frame Moscow — о незаменимых вещах в гардеробе РБК и Frame Moscow, 08:22 Лекарства застряли на таможне, падение рубля. Главные новости РБК Общество, 08:19 «Аэроэкспресс» предупредил о потере 60% выручки из-за коронавируса Бизнес, 08:00 Когда бизнес выйдет из кризиса. Исследование РБК и SAP, 07:49 Инфекционист Минздрава оценил сроки снижения роста заболеваемости COVID Общество, 07:41 Советники раскрыли планы Байдена по пошлинам для Китая Политика, 07:35 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 07:09 Фармкомпании заявили о проблемах с поставками 40 млн упаковок лекарств Бизнес, 07:00 Посол России предостерег США от эскалации гонки вооружений Политика, 06:54 Fox News сообщил о краже конфиденциальных документов о Байдене Политика, 06:51 Белорусская чемпионка Герасименя — РБК: «Если вернусь, попаду за решетку» Спорт, 06:30 Швейцария исключила Россию из «карантинного» списка стран Общество, 06:18 Здоровое долголетие: антивозрастные достижения современной медицины РБК и Bayer, 06:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Инфекционист Минздрава оценил сроки снижения роста заболеваемости COVID

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет длительнее первого, но он может завершиться уже через три недели. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, передает «РИА Новости».

«Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», — указал он.

Чуланов отметил, что вторая волна заболеваемости масштабнее первой.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 октября
Общество

Ранее президент России Владимир сообщил, что, по мнению специалистов, в ряде регионов страны еще продолжается первая волна.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 октября выразил надежду, что заболеваемость в столице начнет падать. «Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — пояснил он.

По последним данным оперативного штаба, в России выявили 1,563 млн заболевших COVID-19 с начала пандемии. В Москве зафиксировали 409 022 зараженных.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 октября
Общество
Путин объяснил, почему в России не говорят о второй волне коронавируса
Общество
У участников испытаний вакцины «Спутник V» выявили коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter