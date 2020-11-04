Нарколог оценил влияние алкоголя на заболевших COVID-19

Если заболевший коронавирусной инфекцией будет выпивать, это может усугубить течение заболевания и осложнить прием лекарств. Об этом предупредил руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев, передает Sputnik.

«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни», — сказал он.

Исаев обратил внимание на то, что принимаемые при заражении коронавирусом препараты несовместимы с алкоголем. В частности, речь идет об антибиотиках и антикоагулянтах, которые препятствуют образованию тромбов.

Антибиотики, как указал специалист, сами по себе могут вызывать побочные эффекты, а высокоградусные напитки только осложнят ситуацию. В случае смешения антикоагулянтов с алкоголем их придется применять в большем количестве. Эти препараты снижают свертываемость крови, а алкоголь, наоборот, повышает ее.