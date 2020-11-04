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Пандемия коронавируса ,  
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Нарколог оценил влияние алкоголя на заболевших COVID-19

Если заболевший коронавирусной инфекцией будет выпивать, это может усугубить течение заболевания и осложнить прием лекарств. Об этом предупредил руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев, передает Sputnik.

«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни», — сказал он.

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Исаев обратил внимание на то, что принимаемые при заражении коронавирусом препараты несовместимы с алкоголем. В частности, речь идет об антибиотиках и антикоагулянтах, которые препятствуют образованию тромбов.

Антибиотики, как указал специалист, сами по себе могут вызывать побочные эффекты, а высокоградусные напитки только осложнят ситуацию. В случае смешения антикоагулянтов с алкоголем их придется применять в большем количестве. Эти препараты снижают свертываемость крови, а алкоголь, наоборот, повышает ее.

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Специалист отметил, что употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому оно может не только усугубить течение заболевания, но и увеличить риск заразиться коронавирусом для здоровых людей.

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Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн ранее говорил, что пить алкоголь нельзя в день вакцинации от COVID-19. «Прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — указал он.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус алкоголь нарколог Побочные эффекты
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