Полиция Нью-Йорка попросила жителей «даже не пытаться» устроить волнения

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности в связи с выборами президента США, зачинщикам возможных беспорядков не удастся остаться безнаказанными. Об этом предупредил начальник управления полиции города Теренс Монахэн, передает Bloomberg.

«Даже не пытайтесь. Мы знаем, кто вы, и вас арестуют», — заявил он.

По словам Монахэна, в ближайшие дни безопасность в Нью-Йорке будут поддерживать «тысячи полицейских». Как пишем Bloomberg, ими укрепят группы уличного патрулирования и быстрого реагирования.

Из-за угрозы беспорядков, как рассказал Монахэн, владельцы некоторых дорогих магазинов города закрыли окна и двери фанерой. Начальник управления отметил, что понимает подобные меры после волнений, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в конце мая результате жесткого задержания, последовавшие акции протесты переросли в массовые беспорядки и грабежи магазинов.