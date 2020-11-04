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Полиция Нью-Йорка попросила жителей «даже не пытаться» устроить волнения

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности в связи с выборами президента США, зачинщикам возможных беспорядков не удастся остаться безнаказанными. Об этом предупредил начальник управления полиции города Теренс Монахэн, передает Bloomberg.

«Даже не пытайтесь. Мы знаем, кто вы, и вас арестуют», — заявил он.

Белый дом обнесли забором из-за угрозы беспорядков во время выборов
Общество
Фото:Erin Scott / Reuters

По словам Монахэна, в ближайшие дни безопасность в Нью-Йорке будут поддерживать «тысячи полицейских». Как пишем Bloomberg, ими укрепят группы уличного патрулирования и быстрого реагирования.

Из-за угрозы беспорядков, как рассказал Монахэн, владельцы некоторых дорогих магазинов города закрыли окна и двери фанерой. Начальник управления отметил, что понимает подобные меры после волнений, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в конце мая результате жесткого задержания, последовавшие акции протесты переросли в массовые беспорядки и грабежи магазинов.

Пока полиция Нью-Йорка, со слов Монахэна, не получала информацию о ком-либо, кто намерен «создавать проблемы». Однако неопределенность результатов выборов все равно может угрожать общественной безопасности.

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Политика
Фото:Mario Anzuoni / Reuters

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Башня Трампа в Нью-Йорке, которая представляет собой 58-этажный небоскреб, будет охраняться обычными силами полиции и Секретной службой США.

Белый дом в Вашингтоне на случай возможных беспорядков в преддверии выборов обнесли временным забором почти в 2,5 м высотой. Витрины и окна некоторых магазинов также заколотили из-за угрозы волнений.

Первые результаты голосования ожидаются после закрытия избирательных участков, не ранее 3:00 мск 4 ноября. По словам кандидата от Демократической партии Джо Байдена, в этот раз на выборах проголосуют больше людей, чем когда-либо в истории США.

Нью-Йорк выборы США беспорядки полиция
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