В Утрехте эвакуировали вокзал из-за угрозы взрыва

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В нидерландском городе Утрехт эвакуировали железнодорожный вокзал из-за «подозрительной ситуации». Об этом сообщила полиция города в своем Twitter. Движение поездов было остановлено.

По данным полиции, в одном из поездов ищут подозрительного человека. Позднее полицейские сообщили, что в связи с инцидентом задержаны двое. Движение поездов возобновится в ближайшее время.

Газета Nieuwsblad со ссылкой на перевозчика Nederlandse Spoorwegen уточняет, что причиной инцидента стала угроза взрыва.

Власти европейских городов усиливают меры безопасности после серии атак. Так, накануне в нескольких местах Вены произошла стрельба, жертвами которой стали четыре человека, более 20 были ранены. Нападавший был застрелен полицией. До этого несколько нападений было совершено во Франции, в частности в Ницце мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам. Атаки во Франции произошли после критики ислама со стороны президента Эмманюэля Макрона.