Фигурант дела MH17 заявил об увольнении из армии еще в 2008 году

Обломки самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Один из фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины, Олег Пулатов, заявил, что в июле 2014 года, когда был сбит лайнер, он не служил в Вооруженных силах России. Об этом он сказал в своих показаниях, видеозапись которых была продемонстрирована в нидерландском суде во вторник, передает «РИА Новости».

По его словам, он был уволен со службы еще летом 2008 года.

«Нет, из Вооруженных сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года. То есть прошло уже шесть лет [к 2014 году]», — сказал Пулатов, отвечая на вопрос о том, являлся ли он российским военнослужащим в период с июня по август 2014 года.

В конце сентября Пулатов, который был заместителем командира разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил о желании выступить с личным обращением к суду. Адвокаты россиянина Сабине тен Дуссхатэ и Будевейн ван Эйк посетили своего подзащитного, находящегося в России. В ходе общения с защитниками Пулатов заявил, что не причастен к крушению самолета MH17. Тен Дуссхатэ подтвердила, что ее подзащитный принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Однако, как утверждает сам Пулатов, он не имел никакого отношения к зенитному ракетному комплексу «Бук».