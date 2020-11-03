Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 80 (-0,57) Инвестиции, 12:35
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 93,34 (-0,41) Инвестиции, 12:35
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов Спорт, 22:49 Трамп оценил свои шансы на победу на президентских выборах Политика, 22:46 Фигурант дела MH17 заявил об увольнении из армии еще в 2008 году Общество, 22:40 Из чего сделано будущее: технологические киты цифровой трансформации РБК и Intel NUC, 22:35 Театр Ермоловой отменил спектакли с Меньшиковым Общество, 22:32 Поветкин пятью словами обратился к болельщикам после заражения COVID Спорт, 22:28 Выборы президента США. Главное Политика, 22:10 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 21:59 В Швейцарии в связи с терактом в Вене задержали двух человек Общество, 21:46 «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене Общество, 21:34 Клубный Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске отменен из-за COVID-19 Спорт, 21:33 Денис Савостин — как построить новый аэропорт РБК и ВТБ Привилегия, 21:30 Более 100 млн человек досрочно проголосовали на выборах президента США Политика, 21:20 «Пикабу» и «Я Плакал» отреагировали на внесение в реестр Роскомнадзора Технологии и медиа, 21:11
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 

Фигурант дела MH17 заявил об увольнении из армии еще в 2008 году

Обломки самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines
Обломки самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Один из фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины, Олег Пулатов, заявил, что в июле 2014 года, когда был сбит лайнер, он не служил в Вооруженных силах России. Об этом он сказал в своих показаниях, видеозапись которых была продемонстрирована в нидерландском суде во вторник, передает «РИА Новости».

По его словам, он был уволен со службы еще летом 2008 года.

«Нет, из Вооруженных сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года. То есть прошло уже шесть лет [к 2014 году]», — сказал Пулатов, отвечая на вопрос о том, являлся ли он российским военнослужащим в период с июня по август 2014 года.

В конце сентября Пулатов, который был заместителем командира разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил о желании выступить с личным обращением к суду. Адвокаты россиянина Сабине тен Дуссхатэ и Будевейн ван Эйк посетили своего подзащитного, находящегося в России. В ходе общения с защитниками Пулатов заявил, что не причастен к крушению самолета MH17. Тен Дуссхатэ подтвердила, что ее подзащитный принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Однако, как утверждает сам Пулатов, он не имел никакого отношения к зенитному ракетному комплексу «Бук».

Ополченец объяснил смысл слов «Бук» и «коробочка» в переговорах по MH17
Политика
Фото:Eva Plevier / Reuters

3 ноября в Гааге возобновился судебный процесс по делу о сбитом Boeing. В ходе заседания были продемонстрированы два видеоинтервью Пулатова, записанные его адвокатами 16 сентября и 22 октября. Кроме того, в суде были представлены фрагменты ранее неизвестных переговоров ополченцев, перехваченных перед авиакатастрофой. Пулатов пояснил, что в нескольких разговорах ракетный комплекс «Бук» упоминался «в целях дезинформации».

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории Донбасса 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли при крушении. По данным Объединенной следственной группы, самолет был сбит ракетой из системы «Бук», принадлежавшей российским военным. Россия отрицает свою причастность и считает международное расследование предвзятым и политизированным.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Кроме Пулатова, по делу заочно проходят глава разведки ДНР Сергей Дубинский, бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и ополченец Леонид Харченко.

крушение Boeing в Донбассе суд
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 0 Байден 0 Без голоса 0
Материалы по теме
ЕС призвал Россию продолжить трехсторонние консультации по делу MH17
Политика
Минюст получил уведомление об иске Нидерландов против России из-за MH17
Политика
Против Украины начали расследование по делу MH17 из-за незакрытого неба
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter