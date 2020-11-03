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Более 100 млн человек досрочно проголосовали на выборах президента США

Мэр Нью-Йорка&nbsp;ждет в очереди, чтобы&nbsp;досрочно проголосовать&nbsp;в Бруклине
Мэр Нью-Йорка ждет в очереди, чтобы досрочно проголосовать в Бруклине (Фото: Wang Ying / Xinhua / Global Look Press)

В США на президентских выборах досрочно проголосовали более 100 млн избирателей. Об этом сообщает CNN.

По данным телекомпании, это более 47% зарегистрированных избирателей по всей стране. В двадцати одном штате и в Вашингтоне, округ Колумбия, уже проголосовало более половины электората. По данным Businessinsider, количество досрочно проголосовавших выше, чем на прошлых выборах президента в 2016 году.

Выборы президента США. Главное
Политика
Фото:Mario Anzuoni / Reuters

Два основных кандидата Дональд Трамп и Джо Байден также проголосовали досрочно. Первым это сделал действующий глава государства. Он проголосовал 24 октября в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. «Я проголосовал за парня по имени Трамп», — сказал кандидат от республиканцев. 28 октября свой голос отдал кандидат от демократов Джо Байден. На избирательном участке он присутствовал вместе с женой Джилл.

3 ноября в США началось всеобщее голосование. Выборы в штатах проходят по двухступенчатой системе: сначала избиратели выбирают между кандидатами в президенты на избирательном участке. Последнее слово остается за выборщиками от штатов, которые проголосуют 14 декабря.

США США выборы президента досрочное голосование
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