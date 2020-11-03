На первых двух открывшихся участках в США победили и Байден, и Трамп

Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press

На первых двух избирательных участках завершилось голосование на президентских выборах в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

На первом участке в поселении Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на границе с Канадой победил кандидат от демократической партии Джозеф Байден. Там за него проголосовали все пять избирателей. Их голоса подсчитали сразу после сдачи последнего бюллетеня.

Согласно традиции, жители городка начинают голосовать за несколько часов до остальных избирателей в стране в полночь (08:00 мск).

Также проголосовали жители соседнего населенного пункта Милсфилд. Он также находится в штате Нью-Гэмпшир примерно в 20 км к югу от Дисквилл-Нотча. Там 16 избирателей проголосовали за действующего президента США республиканца Дональда Трампа, пять — за Джо Байдена.