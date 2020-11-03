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На первых двух открывшихся участках в США победили и Байден, и Трамп

Фото:Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press
Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press

На первых двух избирательных участках завершилось голосование на президентских выборах в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

На первом участке в поселении Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на границе с Канадой победил кандидат от демократической партии Джозеф Байден. Там за него проголосовали все пять избирателей. Их голоса подсчитали сразу после сдачи последнего бюллетеня.

Согласно традиции, жители городка начинают голосовать за несколько часов до остальных избирателей в стране в полночь (08:00 мск).

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Также проголосовали жители соседнего населенного пункта Милсфилд. Он также находится в штате Нью-Гэмпшир примерно в 20 км к югу от Дисквилл-Нотча. Там 16 избирателей проголосовали за действующего президента США республиканца Дональда Трампа, пять — за Джо Байдена.

При этом, несмотря на право проголосовать первыми, мнение жителей Нью-Гэмпшира редко становится пророческим на президентских выборах. Когда в 1960 году жители Дисквилл-Нотча проголосовали первыми, они выбрали кандидата от республиканской партии Ричарда Никсона, однако президентом стал его соперник Джон Кеннеди. Спустя 56 лет большинство избирателей поселения (6) проголосовали за представителя от демократов Хиллари Клинтон, но она проиграла выборы и президентом стал Дональд Трамп, которого в Диксвилл- Нотче поддержали двое.

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