В день выборов Трамп выпустил видео с «нарезкой» из танцев под Y.M.C.A.

По данным опроса общественного мнения, организованного Reuters/Ipsos, лидирует Байден. Также лидерство Байдена показывают опросы The New York Times и The Cook Political Report. NYT и Siena College отмечают разрыв между кандидатами в пользу демократа на три пункта во Флориде, на шесть пунктов в Пенсильвании и Аризоне и на 11 пунктов в Висконсине.

Однако исход голосования решат итоги выборов в «колеблющихся» штатах — так называют штаты, где не до конца понятен расклад сил на основе опросов, так как нет значительного перевеса одного из кандидатов. Различные СМИ называют разное число таких ключевых штатов (например, USA Today перечисляет 12, Associated Press — десять, а The Hill — пять).

Во время прошлых президентских выборов результаты опросов, среди которых Rasmussen Reports, DHM Reasearch, показывали большую популярность Хиллари Клинтон среди избирателей, но победу одержал Дональд Трамп.

В первых открывшихся участках в штате Нью-Гэмпшир все пять голосов избирателей получил Джозеф Байден. На втором участке штата в Миллсфилде, который открылся в полночь, 16 голосов получил Дональд Трамп.

Ожидается, что предварительные результаты голосования огласят около 3:00 4 ноября по московскому времени. Из-за пандемии коронавируса более 100 млн граждан США уже проголосовали досрочно по почте или очно, придя на участки. Это более 47% всех зарегистрированных избирателей.