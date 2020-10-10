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СМИ сообщили об инсульте у заболевшего COVID-19 главы Харькова

Геннадий Кернес
Геннадий Кернес (Фото: Сергей Козлов / ТАСС)

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого госпитализировали с коронавирусом, перенес инсульт и потерял способность говорить. Об этом сообщает Today.ua со ссылкой на юриста Анатолия Родзинского, бывшего соперника Кернеса на выборах в мэры Харькова.

Родзинский заявил, что о состоянии Кернеса ему сообщили в берлинской клинике «Шарите», где тот проходит лечение. По словам юриста, чтобы получить достоверную информацию о состоянии мэра Харькова, он обратился в харьковский горсовет.

«Более чем три недели о состоянии здоровья Кернеса нет никаких достоверных фактов. Семья мэра и его друзья детства постят в социальные сети информацию о том, что с мэром все в порядке, о том, что в клинике «Шарите» невозможно сфотографировать или снять видео. Но это все неправда», — сказал Родзинский.

Горсовет Харькова ответил на данные о впавшем в кому мэре Кернесе
Политика
Геннадий Кернес

Юрист предположил, что окружение Кернеса воспользовалось его болезнью, чтобы получить большинство в городском совете, оставив главу города в выборных списках.

О госпитализации харьковского мэра в немецкую клинику «Шарите» с положительным тестом на коронавирус стало известно 17 сентября. Первоначально украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что Кернес впал в кому и госпитализирован с двусторонним воспалением легких. В мэрии Харькова сначала опровергали эту информацию, указывая, что «Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе». Позже городской совет официально подтвердил, что Кернеса госпитализировали.

Согласно публикации в Telegram-канале от 2 октября друга Кернеса бизнесмена Павла Фукса, который и сообщил о его госпитализации в Берлин, глава Харькова вылечился от коронавиуса. Других подробностей о его состоянии Фукс больше не сообщал.

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