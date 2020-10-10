СМИ сообщили об инсульте у заболевшего COVID-19 главы Харькова

Геннадий Кернес (Фото: Сергей Козлов / ТАСС)

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого госпитализировали с коронавирусом, перенес инсульт и потерял способность говорить. Об этом сообщает Today.ua со ссылкой на юриста Анатолия Родзинского, бывшего соперника Кернеса на выборах в мэры Харькова.

Родзинский заявил, что о состоянии Кернеса ему сообщили в берлинской клинике «Шарите», где тот проходит лечение. По словам юриста, чтобы получить достоверную информацию о состоянии мэра Харькова, он обратился в харьковский горсовет.

«Более чем три недели о состоянии здоровья Кернеса нет никаких достоверных фактов. Семья мэра и его друзья детства постят в социальные сети информацию о том, что с мэром все в порядке, о том, что в клинике «Шарите» невозможно сфотографировать или снять видео. Но это все неправда», — сказал Родзинский.

Юрист предположил, что окружение Кернеса воспользовалось его болезнью, чтобы получить большинство в городском совете, оставив главу города в выборных списках.