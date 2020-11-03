На Алтае проверят данные о смерти не отпущенного на больничный врача

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации КГБУЗ №10 Барнаула врач высшей категории Юрий Кочетов (Фото: barneos22 / VK)

Минздрав Алтайского края начал проверку после смерти врача городской больницы №10, которого, по данным СМИ, не отпускали на больничный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По информации, которая была распространена в интернете, министерством здравоохранения Алтайского края проводится проверка», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с результатами проверки могут быть ознакомлены только законные представители пациента.

Ранее местное информационное агентство «Банкфакс» сообщало со ссылкой на депутата Барнаульской гордумы от партии «Справедливая Россия» Оксану Молодых, что и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы №10 Барнаула Юрий Кочетов заболел в октябре и сдал тест на коронавирус. Однако спустя неделю он так и не получил результаты. Позднее врач сам нашел свой положительный результат в базе данных.