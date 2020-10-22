Власти объяснили тела умерших от COVID в подвале больницы Барнаула

В подвале городской больницы №12 в Барнауле оборудовали комнату для временного хранения тел, сообщается на официальном сайте правительства региона.

20 октября в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, снятое в подвале больницы №12, на котором показаны тела скончавшихся от коронавируса в мешках. На нем мужчина идет по коридору подвала, который, по его словам, «завален» умершими. Автор видео рассказал, что оно снято 17 октября.

«Оборудована комната для временного хранения тел с соблюдением температурного режима», — говорится в сообщении. Кроме того, дополнительно организован законсервированный ранее морг в больнице №3, где есть изолированные камеры для хранения.

Как пояснили власти, к работе патолого-анатомических отделений, которые проводят вскрытие умерших от коронавируса пациентов, есть особые требования с точки зрения обеспечения эпидемиологической безопасности сотрудников, также требуется их полная изоляция от неинфекционных умерших. Аутопсию умерших в больнице №12 проводит отделение больницы №11, которое находится в непосредственной близости.