Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 21 окт, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 21 окт, 14:11
Силуанов допустил продление выплат медикам за работу с COVID на 2021 год Общество, 11:57 СК возбудил уголовные дела против главы Petropavlovsk Бизнес, 11:54 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 11:51 Сборная России опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА Спорт, 11:45 Биржа DragonEx без предупреждения отключила вывод криптовалют Крипто, 11:42 Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году РБК и SAP, 11:37 Власти объяснили тела умерших от COVID в подвале больницы Барнаула Общество, 11:34 Как получить финансовую выгоду от ИИ — исследование BCG Pro, 11:32 Как новые стандарты беспроводной связи изменят наше будущее Партнерский материал, 11:22 Что вас пугает в будущем? — опрос РБК Тренды Футурология, 11:20  Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Спорт, 11:09 Что за дичь: прекратилась ли торговля мясом экзотических зверей в Китае Pro, 11:03 Компания SCG выпустит багги для тяжелого бездорожья Авто, 11:00 Как контролировать свое внимание Совместный проект, 10:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти объяснили тела умерших от COVID в подвале больницы Барнаула

В подвале городской больницы №12 в Барнауле оборудовали комнату для временного хранения тел, сообщается на официальном сайте правительства региона.

20 октября в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, снятое в подвале больницы №12, на котором показаны тела скончавшихся от коронавируса в мешках. На нем мужчина идет по коридору подвала, который, по его словам, «завален» умершими. Автор видео рассказал, что оно снято 17 октября.

«Оборудована комната для временного хранения тел с соблюдением температурного режима», — говорится в сообщении. Кроме того, дополнительно организован законсервированный ранее морг в больнице №3, где есть изолированные камеры для хранения.

Власти Таганрога объяснили видео с мешками с умершими от COVID в больнице
Общество
Андрей Лисицкий

Как пояснили власти, к работе патолого-анатомических отделений, которые проводят вскрытие умерших от коронавируса пациентов, есть особые требования с точки зрения обеспечения эпидемиологической безопасности сотрудников, также требуется их полная изоляция от неинфекционных умерших. Аутопсию умерших в больнице №12 проводит отделение больницы №11, которое находится в непосредственной близости.

Чтобы снизить нагрузку на морг при городской клинической больнице №11, объемы аутопсии временно перераспределены на другие отделения. Организована работа в две смены, в том числе в выходные дни.

Главврач больницы в Коммунарке объяснил очереди из скорых
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Ранее портал «Вести Алтай» сообщал, что родственники долго не могут получить тела родных, умерших от коронавируса, из-за нехватки патологоанатомов. Не хватает и мест в моргах. По данным портала, тела пациентов с COVID-19 принимают всего два морга в городе при больницах №5 и №11, холодильные камеры в которых рассчитаны лишь на восемь умерших каждая, а патологоанатомов работает всего четыре.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 22 октября, в Алтайском крае за последние сутки выявлено 203 случая заражения коронавирусом, умерли восемь человек, выздоровели 250.

С начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 17 306 человек, умер 291 человек, вылечились16 110.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Барнаул коронавирус COVID-19 смерть Алтайский край
Материалы по теме
В России за сутки коронавирусом заразились почти 16 тыс. человек
Общество
В Москве от коронавируса выздоровели еще более 2,5 тыс. человек
Общество
В Москве за сутки умерли 66 человек с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter