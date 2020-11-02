Названа предварительная причина возгорания в нефтяной шахте в Коми

Причиной инцидента в нефтяной шахте «Яреганефть» в Коми, по предварительным данным, стало короткое замыкание, говорится в сообщении компании «ЛУКОЙЛ-Коми».

По данным компании, замыкание произошло в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО «Нефтегазмаш», когда ее сотрудники проводили буровые работы. Работники попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но безуспешно. Руководство «Яреганефти» решило незамедлительно эвакуировать рабочих.

Накануне в Главном управлении МЧС по региону сообщили, что пожар возник в уклонном блоке шахты № 3. По данным «ЛУКОЙЛ-Коми», речь идет об одном из строящихся блоков шахты «Яреганефть». В момент инцидента на аварийном участке находились 82 человека, их эвакуировали. ТАСС со ссылкой на главк МЧС по республике сообщал, что идут поиски двух человек.

Следственный комитет и прокуратура Коми проводят проверки в связи с происшествием в шахте.