Мурашко поручил проверить сообщения о «сидячей госпитализации» в Томске

Михаил Мурашко (Фото: Sputnik / Reuters)

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил провести проверку сообщений СМИ о пациентах, лежащих в коридоре медико-санитарной части №2 в Томске. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области проведет проверку ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2», где, по сообщениям СМИ, пациенты с коронавирусной инфекцией лежат в коридорах», — говорится в сообщении.

Ранее «МК» сообщил, что в коридорах медучреждения на стульях лежат десятки людей с подозрением на COVID-19. Издание отмечало, что госпитализацию люди ждут по 12 часов. Сооснователь фонда «Такие дела» Дмитрий Алешковский также сообщил в Twitter, что людям предлагают «сидячую госпитализацию».

В департаменте здравоохранения Томской области ситуацию объяснили «резким увеличением» заболевших коронавирусом. По их данным, рост числа обращений для госпитализации составил до 95 человек в сутки. В депздраве пообещали расширить коечный фонд и изменить маршрутизацию пациентов по скорой помощи.