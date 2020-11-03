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Курьер заявил о задержании после встречи с руководством Delivery Club

Саид Шамхалов
Саид Шамхалов (Фото: Профсоюз Курьер / YouTube)

Сопредседатель незарегистрированного профсоюза «Курьер» Саид Шамхалов заявил РБК, что его задержали полицейские после встречи с руководством Delivery Club в офисе Mail.ru 30 октября.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся. В пресс-службе Delivery Club РБК подтвердили факт встречи руководства с курьерами. Там отметили, что она прошла «абсолютно конструктивно» и без каких-либо происшествий.

В офисе Шахмалов и еще несколько курьеров сервиса встретились с заместителем главного директора Mail.Ru Group Владимиром Габриеляном. Они просили убрать систему штрафов, за отказы от заказов не из своей логистической зоны, так как курьеры из-за этого вынуждены работать в минус. В ответ в компании пообещали 12 ноября презентовать свое решение проблемы.

По словам Шамхалова, после выхода из офиса Mail.ru его задержали сотрудники полиции и попросили пройти с ними в автозак. «Около выхода меня встретили около 10 человек в форме, предложили пройти с ними, я уточнил задержан ли я, мне сказали, что нет, просто хотят поговорить, после чего я сказал, что согласен говорить на месте. Ко мне подошел майор, закрутил руку и потащил меня в сторону автозака, он настаивал, что никто меня не задерживает», — заявил Шамхалов.

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После этого, по словам Шамхалова, его завели в автобус, откуда все сотрудники полиции вышли и зашло несколько человек в штатском. «Задали вопрос: «Вы Саид Шамхалов?», я ответил, что да, я. После этого сразу закрутили руки, достали и выключили телефон. Сразу начали угрожать, сказали, что если будем собираться в САО, то нас занесут в список экстремистов, угрожали, что у нас будут проблемы», — утверждает сопредседатель профсоюза. Также он заявил, что эти неизвестные избивали его.

После этого, сказал он, его отпустили. По его словам, в больнице у него зафиксировали черепно-мозговую травму. «Вчера я написал заявление в отдел собственной безопасности», — добавил курьер.

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В Delivery Club сообщили, что они на встрече «ответили на вопросы курьеров и договорились о нескольких изменениях». «В частности, о пересмотре системы мотивации и введении ограничения по весу заказов из продуктовых магазинов. Мы также проведем коммуникацию с партнерами, поскольку курьеры сообщили о плохом отношении сотрудников ресторанов. Естественно, мы не обращались в правоохранительные органы», — пояснили РБК в компании.

Ранее Telegram-канал «Профсоюз Курьер» опубликовал пост с призывом к забастовке курьеров Delivery Club с 30 октября по 1 ноября. Сотрудники жаловались, что если курьер отказывается принять заказ из другой логистической зоны, ему грозит штраф в 300 руб. при том, что за один заказ курьер получает только 150 руб. Таким образом, некоторые курьеры работают в минус и остаются должны компании. В компании провели встречу с курьерами и пообещали изменить правила.

В июле около 300 курьеров начали забастовку из-за невыплат заработной платы. Как сообщал РБК председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев, зарплаты им задерживала компания-подрядчик Delivery Club с мая по июнь 2020 года, общая сумма долга составляла 26 млн руб.

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