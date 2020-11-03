Курьер заявил о задержании после встречи с руководством Delivery Club

Саид Шамхалов (Фото: Профсоюз Курьер / YouTube)

Сопредседатель незарегистрированного профсоюза «Курьер» Саид Шамхалов заявил РБК, что его задержали полицейские после встречи с руководством Delivery Club в офисе Mail.ru 30 октября.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся. В пресс-службе Delivery Club РБК подтвердили факт встречи руководства с курьерами. Там отметили, что она прошла «абсолютно конструктивно» и без каких-либо происшествий.

В офисе Шахмалов и еще несколько курьеров сервиса встретились с заместителем главного директора Mail.Ru Group Владимиром Габриеляном. Они просили убрать систему штрафов, за отказы от заказов не из своей логистической зоны, так как курьеры из-за этого вынуждены работать в минус. В ответ в компании пообещали 12 ноября презентовать свое решение проблемы.

По словам Шамхалова, после выхода из офиса Mail.ru его задержали сотрудники полиции и попросили пройти с ними в автозак. «Около выхода меня встретили около 10 человек в форме, предложили пройти с ними, я уточнил задержан ли я, мне сказали, что нет, просто хотят поговорить, после чего я сказал, что согласен говорить на месте. Ко мне подошел майор, закрутил руку и потащил меня в сторону автозака, он настаивал, что никто меня не задерживает», — заявил Шамхалов.