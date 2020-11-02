ВЦИОМ назвал долю желающих иметь двоих детей россиян

Около трети россиян планируют иметь двоих детей при сохранении текущих условий жизни. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, представленные на форуме «Сообщество», передает ТАСС.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов.

С учетом имеющихся жизненных обстоятельств иметь хотя одного ребенка хотят 24% респондентов, двоих — 33%, троих — 10%.

При наличии идеальных условий 8% хотели бы иметь одного ребенка, 37% — двоих детей. О желании иметь троих детей при таких условиях заявили 32% опрошенных. При этом 4% респондентов отметили, что не строили бы такие планы.

Опрос среди женщин в возрасте 18-45 лет и мужчин 18-50 лет, у которых сейчас нет детей, показал, что в ближайшие три года 49% из них собираются заводить детей, а 46% не планируют.