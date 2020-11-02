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ВЦИОМ назвал долю желающих иметь двоих детей россиян

Около трети россиян планируют иметь двоих детей при сохранении текущих условий жизни. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, представленные на форуме «Сообщество», передает ТАСС.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов.

С учетом имеющихся жизненных обстоятельств иметь хотя одного ребенка хотят 24% респондентов, двоих — 33%, троих — 10%.

При наличии идеальных условий 8% хотели бы иметь одного ребенка, 37% — двоих детей. О желании иметь троих детей при таких условиях заявили 32% опрошенных. При этом 4% респондентов отметили, что не строили бы такие планы.

Опрос среди женщин в возрасте 18-45 лет и мужчин 18-50 лет, у которых сейчас нет детей, показал, что в ближайшие три года 49% из них собираются заводить детей, а 46% не планируют.

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При этом среди тех, кто сообщил об отсутствии планов заводить детей, 39% главной причиной этого назвали материальные трудности, 30% — жилищные трудности. Отсутствие супругов или партнеров в качестве причины указали 29% опрошенных. В этой группе 79% респондентов слышали о возможности получить материнский капитал, 57% — об оплачиваемом отпуске в полтора года, 50% — о единовременном пособии.

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О том, что эти меры господдержки могут повлиять на планы по деторождению, заявили 39% сообщивших об отсутствии планов заводить ребенка в ближайшее время. При этом более половины респондентов заявили, что решение о рождении детей должно приниматься индивидуально.

Около 39% респондентов из данной группы считают, что государственные меры поддержки могут повлиять на планы по деторождению, 56% уверены, что решение о рождении ребенка должно приниматься индивидуально.

В числе мер, которые стоило бы включить в перечень стимулирующих рождаемость, 21% респондентов назвали бесплатное жилье или улучшение жилищных условий, еще 18% указали увеличение пособий по уходу за ребенком, а 14% — улучшение благосостояния населения.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. При рождении или усыновлении первого ребенка устанавливается выплата в размере 466 617 руб., если первенец появился после 1 января 2020 года. Также предусмотрено увеличение маткапитала на 150 тыс. руб. (до 616 тыс. руб.) за появление в семье второго ребенка, если первый появился после 1 января этого года.

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