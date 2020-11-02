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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Карабах заявил о возможном применении зажигательных ракет Азербайджаном

Взрывы в горах за пределами Степанакерта, Нагорный Карабах
Взрывы в горах за пределами Степанакерта, Нагорный Карабах (Фото: AP)

Военные Азербайджана могут использовать зажигательные ракеты в лесах непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом говорится в сообщении госслужбы по Чрезвычайным ситуациям с НКР, размещенном на странице Информационного центра НКР на странице в Telegram-канале.

«Помимо обстрела мирных населенных пунктов Арцаха (альтернативное название Нагорного Карабаха. — РБК), азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех арцахских районов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доступных местах пожарные-спасатели тушат пожары, но проблема экологической катастрофы остается.

В заявлении добавляется, «вражеская сторона пытается добавить к гуманитарной катастрофе экологическую, нанося значительный ущерб флоре и фауне Арцаха».

Обстрелы и взаимные обвинения: больше месяца войны в Нагорном Карабахе
Фотогалерея 

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией ведутся на территории Нагорного Карабаха с 27 сентября. Обе стороны возложили ответственность за военные действия друг на друга, а также ввели военное положение. Кроме того, они понесли потери среди военных и мирного населения.

В начале октября по итогам трехсторонней встречи в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Предполагалось, что он начнет действовать утром 10 октября, однако вечером того же дня в Степанакерте (столица НКР) прогремели взрывы. Второе перемирие в Нагорном Карабахе было сорвано в полночь 18 октября.

О третьем перемирии главы МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне договорились о третьем перемирии. Оно должно было начаться 26 октября в 07:00 мск. Однако сразу после обозначенного времени прекращения огня стороны обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.

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