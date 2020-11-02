«Роскосмос» сообщил о планах по запускам новых модулей к МКС

Фото: Roscosmos

«Роскосмос» планирует запустить узловой модуль «Причал» Международной космической станции (МКС) в сентябре 2021 года. Об этом во время онлайн-мероприятия, организованного по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме, сообщил замдиректора департамента пилотируемых программ «Роскосмоса» Владимир Данеев.

«Сейчас мы планируем запуск на сентябрь месяц ориентировочно», — сказал Данеев.

В апреле 2021 года планируется запуск модуля «Наука», который способен вырабатывать кислород на шесть человек и регенерировать воду из урины.

Также «Роскосмос» планирует в 2024 году запустить к МКС научно-энергетический модуль. По словам Данеева, на сегодняшний день изготовлен «целый ряд экспериментальных изделий, провели испытания корпуса модуля, сейчас изготавливаются его начинка, приборы, системы».

Научно-энергетический модуль — это электростанция, которая существенно повысит возможности российского сегмента в части дополнительной электроэнергии. Учитывая, что иностранные партнеры «Роскосмоса» хотят продлить срок годности МКС до 2028–2030 годов, то «в этом модуле заложен ряд перспективных конструкторских решений», отметил Данеев.