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«Роскосмос» сообщил о планах по запускам новых модулей к МКС

Фото:Roscosmos
Фото: Roscosmos

«Роскосмос» планирует запустить узловой модуль «Причал» Международной космической станции (МКС) в сентябре 2021 года. Об этом во время онлайн-мероприятия, организованного по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме, сообщил замдиректора департамента пилотируемых программ «Роскосмоса» Владимир Данеев.

«Сейчас мы планируем запуск на сентябрь месяц ориентировочно», — сказал Данеев.

В апреле 2021 года планируется запуск модуля «Наука», который способен вырабатывать кислород на шесть человек и регенерировать воду из урины.

Также «Роскосмос» планирует в 2024 году запустить к МКС научно-энергетический модуль. По словам Данеева, на сегодняшний день изготовлен «целый ряд экспериментальных изделий, провели испытания корпуса модуля, сейчас изготавливаются его начинка, приборы, системы».

Научно-энергетический модуль — это электростанция, которая существенно повысит возможности российского сегмента в части дополнительной электроэнергии. Учитывая, что иностранные партнеры «Роскосмоса» хотят продлить срок годности МКС до 2028–2030 годов, то «в этом модуле заложен ряд перспективных конструкторских решений», отметил Данеев.

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В августе на МКС стало падать давление. Место течки воздуха удалось обнаружить в конце сентября на российском служебном модуле «Звезда». Как заявили в «Роскосмосе», герметичность воздуха удалось восстановить в скором времени, жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает.

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Международная космическая станция стала обитаемой 2 ноября 2000 года. Экипаж первой основной экспедиции прибыл на станцию на корабле «Союз ТМ-31». В него входили космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и Уильям Шеперд.

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