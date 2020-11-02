МТС продала актив «Системе» в 30 раз дешевле приобретения

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МТС продает 100% системного интегратора «Энвижн Груп» АФК «Система» (владеет контрольным пакетом МТС). Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении МТС. Сумма сделки составит 401 млн руб., но может быть скорректирована в зависимости от уточненных финансовых показателей на дату закрытия, отмечается в сообщении.

Мобильный оператор приобрел «Энвижн Груп» у «Системы» в 2015 году. Изначально сообщалось, что компания обойдется оператору в сумму до 15 млрд руб. Однако впоследствии в своих материалах МТС указывала, что заплатила за актив 11,2 млрд руб.

Как пояснил представитель МТС Алексей Меркутов, разница между нынешней оценкой стоимости «Энвижн Груп» и той суммой, которую оператор заплатил за компанию пять лет назад, связана с тем, что МТС оставляет у себя биллинговую систему, которая позволяет выставлять счета за услуги связи абонентам и которая составляла основную стоимость актива в 2015 году. Меркутов отметил, что основная цель приобретения «Энвижн Груп» была в интеграции собственной биллинговой системы в периметр МТС. Он также подчеркнул, что справедливость нынешней цены продажи определена на основе независимой оценки KPMG.

По словам Меркутова, обратная продажа «Энвижн Груп» связана с тем, что активы компании «не связаны с формированием продуктового портфеля, требуют дополнительных инвестиций и не являются приоритетными с точки зрения реализации стратегии компании». Он напомнил, что оператор «строит экосистему цифровых продуктов, фундаментом которой является телекоммуникационный бизнес, а также компетенции в области финтеха, аналитики больших данных, искусственного интеллекта, медиабизнеса, интернета вещей и т.д.».

Однако исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ) Александр Шевчук считает, что обратная сделка по такой стоимости «скорее всего, вызовет новые ожидаемые беспокойства со стороны акционеров МТС, что, безусловно, влияет на восприятие группы». Он указал, что АПИ ранее доводили до сведения независимых директоров «Системы» озабоченность инвесторов — акционеров и МТС, и «Системы», — по сделкам с заинтересованностью между обеими компаниями, в том числе и по сделке с покупкой «Энвижн Груп» в 2015 году. «На мой взгляд, требуется дополнительное раскрытие и подтверждение со стороны независимых директоров по подобным сделкам как лиц, не заинтересованных в заключении данных сделок и обязанных просчитывать влияние таких сделок на восприятие инвесторами», — указал Шевчук. Ранее АПИ доводила до сведения «Системы» информацию, что у акционеров корпорации и МТС были вопросы по сделке по покупке МТС одноименного банка у своей материнской компании, имущественных комплексов «Декарт» и «Серебряный бор», а также по продаже Ozon.