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Технологии и медиа ,  
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МТС продала актив «Системе» в 30 раз дешевле приобретения

МТС MTSS ₽315,5 +1,25% Купить
АФК «Система» AFKS ₽25,38 +0,61% Купить
Фото:Алексей Бычков / Global Look Press
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

МТС продает 100% системного интегратора «Энвижн Груп» АФК «Система» (владеет контрольным пакетом МТС). Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении МТС. Сумма сделки составит 401 млн руб., но может быть скорректирована в зависимости от уточненных финансовых показателей на дату закрытия, отмечается в сообщении.

Мобильный оператор приобрел «Энвижн Груп» у «Системы» в 2015 году. Изначально сообщалось, что компания обойдется оператору в сумму до 15 млрд руб. Однако впоследствии в своих материалах МТС указывала, что заплатила за актив 11,2 млрд руб.

Как пояснил представитель МТС Алексей Меркутов, разница между нынешней оценкой стоимости «Энвижн Груп» и той суммой, которую оператор заплатил за компанию пять лет назад, связана с тем, что МТС оставляет у себя биллинговую систему, которая позволяет выставлять счета за услуги связи абонентам и которая составляла основную стоимость актива в 2015 году. Меркутов отметил, что основная цель приобретения «Энвижн Груп» была в интеграции собственной биллинговой системы в периметр МТС. Он также подчеркнул, что справедливость нынешней цены продажи определена на основе независимой оценки KPMG.

По словам Меркутова, обратная продажа «Энвижн Груп» связана с тем, что активы компании «не связаны с формированием продуктового портфеля, требуют дополнительных инвестиций и не являются приоритетными с точки зрения реализации стратегии компании». Он напомнил, что оператор «строит экосистему цифровых продуктов, фундаментом которой является телекоммуникационный бизнес, а также компетенции в области финтеха, аналитики больших данных, искусственного интеллекта, медиабизнеса, интернета вещей и т.д.».

Однако исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ) Александр Шевчук считает, что обратная сделка по такой стоимости «скорее всего, вызовет новые ожидаемые беспокойства со стороны акционеров МТС, что, безусловно, влияет на восприятие группы». Он указал, что АПИ ранее доводили до сведения независимых директоров «Системы» озабоченность инвесторов — акционеров и МТС, и «Системы», — по сделкам с заинтересованностью между обеими компаниями, в том числе и по сделке с покупкой «Энвижн Груп» в 2015 году. «На мой взгляд, требуется дополнительное раскрытие и подтверждение со стороны независимых директоров по подобным сделкам как лиц, не заинтересованных в заключении данных сделок и обязанных просчитывать влияние таких сделок на восприятие инвесторами», — указал Шевчук. Ранее АПИ доводила до сведения «Системы» информацию, что у акционеров корпорации и МТС были вопросы по сделке по покупке МТС одноименного банка у своей материнской компании, имущественных комплексов «Декарт» и «Серебряный бор», а также по продаже Ozon.

  • МТС приобретала МТС-банк в течение нескольких лет. В 2013 году оператор получил около 25,1% банка, выкупив допэмиссию за 5,1 млрд руб. В июле 2018 года приобрел еще 28,63% акций на сумму 8,3 млрд руб. В феврале 2019-го довел свою долю до 95%, сумма сделки составила 11,4 млрд руб., а в декабре того же года докупил 4,5% за 1,4 млрд руб.
  • В 2018 году МТС объявила о покупке у связанной с «Системой» компании «Московский бизнес инкубатор» здания бизнес-центра «Декарт» за 4,2 млрд руб.
  • В начале 2019 года «Система» приобрела у МТС 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited за 7,9 млрд руб.
  • Также весной 2019 года МТС приобрела у «Системы» имущественный комплекс в Серебряном бору за 1,7 млрд руб.
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