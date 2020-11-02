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В Волгограде опека проверит семью за ролик с «изгнанием бесов» из сына

Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В селе Гусевка Волгоградской области региональные органы опеки проверяют родителей, которые сняли на видео, как «изгоняют бесов» из своего 10-летнего сына, сообщают «РИА Новости». Видео было опубликовано на Telegram-канале Baza.

На ролике видно, как мальчика окропляют святой водой и мажут чесноком. Ребенок испуган, он кричит.

РБК обратился за комментарием в администрацию Гусевского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, а также к заместителю главы Ольховского района Наталье Бассанской, которая занимается вопросами опеки.

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