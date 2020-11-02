В Волгограде опека проверит семью за ролик с «изгнанием бесов» из сына

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В селе Гусевка Волгоградской области региональные органы опеки проверяют родителей, которые сняли на видео, как «изгоняют бесов» из своего 10-летнего сына, сообщают «РИА Новости». Видео было опубликовано на Telegram-канале Baza.

На ролике видно, как мальчика окропляют святой водой и мажут чесноком. Ребенок испуган, он кричит.

РБК обратился за комментарием в администрацию Гусевского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, а также к заместителю главы Ольховского района Наталье Бассанской, которая занимается вопросами опеки.

В феврале суд в Омске приговорил к лишению свободы программиста Сергея Казакова и его сожительницу Алину Юмашеву по делу об истязании восьмилетнего мальчика, которого в качестве наказания ставили коленями на гречку. Мужчина получил четыре с половиной года в колонии общего режима, а мать потерпевшего — полтора года. Их признали виновными по пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК (истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего) и пп. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).